6593 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE E-MAİL VE SMS MESAJLARI GÖNDERİLMESİNE DAİR MUVAFAKAT BEYANI
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. ve bu şirketin kullandığı markalar veya grup şirketleri tarafından, belirlediğim kapsam içerisinde ve tercihlerime uygun olarak bildirdiğim adresim üzerinden posta yoluyla, e-mail adresim üzerinden e-mail yoluyla ve GSM ve/veya diğer telefon numaralarım üzerinden arama ve/veya kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS) yoluyla ve Whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden her türlü bilgilendirme mesajı, bayram ve özel günler kutlama mesajı; reklam, tanıtım ve kampanyaları içeren mesajlar ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6/1. maddesi çerçevesinde ticari elektronik ileti olarak tanımlanan sair mesaj ve iletilerin gönderilmesine muvafakat ederim.
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. ve bu şirketin kullandığı markalar veya grup şirketleri tarafından ticari elektronik ileti ve bilgilendirme mesajlarının tarafıma gönderilmesine ilişkin kabul ve onayımı, dilediğim zaman 444 10 08 numaralı çağrı merkezini arayarak veya TEKNIKYAPI IPTAL yazıp 4946’ya SMS göndererek derhal geri alabileceğim ve bu halde tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine mevzuatta gösterilen şekilde üç iş günü içerisinde son verileceği ile verdiğim kişisel bilgilerin her türlü bilgilendirme mesajı, bayram ve özel günler kutlama mesajı; reklam, tanıtım ve kampanyaları içeren mesajlar ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6/1. maddesi çerçevesinde ticari elektronik ileti olarak tanımlanan sair mesaj ve iletilerin gönderilmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi üzerinden kaydedileceği ve hizmet satın alınan iş ortağı üçüncü kişilerle paylaşılarak işleneceği hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktayım.
TEKNİK YAPI TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No : 0836003364200016
Tel No : 02166887878
Adres : TEKNİK YAPI PLAZA, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Uphill Court C5 Blok A Girişi
No: 10A Batı Ataşehir İstanbul TR-34746
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic A.Ş. (“TEKNİK YAPI”), siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. TEKNİK YAPI bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin TEKNİK YAPI’ya duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır.
TEKNİK YAPI olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.
KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.
a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak TEKNİK YAPI tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.
KVKK uyarınca, TEKNİK YAPI’ya iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak TEKNİK YAPI tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.
b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği
TEKNİK YAPI’nın ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
· İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,
· Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
· Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,
· Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
· Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
· Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.
TEKNİK YAPI, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir. c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;
· Sizlerle iletişim kurma,
· Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası,
· Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
· Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,
· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,
· Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,
· Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, TEKNİK YAPI’ya ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
d) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;
· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
· Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir. e) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, TEKNİK YAPI tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun TEKNİK YAPI’dan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TEKNİK YAPI’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak TEKNİK YAPI’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede TEKNİK YAPI KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.
KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak TEKNİK YAPI’ya iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak “Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Uphill Court C5 Blok A Girişi No:10A Batı Ataşehir/İstanbul” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@teknikyapi.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
TEKNİK YAPI, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
g) Rıza Gerektirmeyen Haller
KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla TEKNİK YAPI’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan TEKNİK YAPI’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.
TEKNİK YAPI TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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