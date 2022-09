TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6593 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE E-MAİL VE SMS MESAJLARI GÖNDERİLMESİNE DAİR MUVAFAKAT BEYANI

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. ve bu şirketin kullandığı markalar veya grup şirketleri tarafından, belirlediğim kapsam içerisinde ve tercihlerime uygun olarak bildirdiğim adresim üzerinden posta yoluyla, e-mail adresim üzerinden e-mail yoluyla ve GSM ve/veya diğer telefon numaralarım üzerinden arama ve/veya kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS) yoluyla ve Whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden her türlü bilgilendirme mesajı, bayram ve özel günler kutlama mesajı; reklam, tanıtım ve kampanyaları içeren mesajlar ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6/1. maddesi çerçevesinde ticari elektronik ileti olarak tanımlanan sair mesaj ve iletilerin gönderilmesine muvafakat ederim.

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. ve bu şirketin kullandığı markalar veya grup şirketleri tarafından ticari elektronik ileti ve bilgilendirme mesajlarının tarafıma gönderilmesine ilişkin kabul ve onayımı, dilediğim zaman 444 10 08 numaralı çağrı merkezini arayarak veya TEKNIKYAPI IPTAL yazıp 4946’ya SMS göndererek derhal geri alabileceğim ve bu halde tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine mevzuatta gösterilen şekilde üç iş günü içerisinde son verileceği ile verdiğim kişisel bilgilerin her türlü bilgilendirme mesajı, bayram ve özel günler kutlama mesajı; reklam, tanıtım ve kampanyaları içeren mesajlar ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6/1. maddesi çerçevesinde ticari elektronik ileti olarak tanımlanan sair mesaj ve iletilerin gönderilmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi üzerinden kaydedileceği ve hizmet satın alınan iş ortağı üçüncü kişilerle paylaşılarak işleneceği hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktayım.

TEKNİK YAPI TEKNİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No : 0836003364200016

Tel No : 02166887878

Adres : TEKNİK YAPI PLAZA, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Uphill Court C5 Blok A Girişi

No: 10A Batı Ataşehir İstanbul TR-34746